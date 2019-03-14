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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eczacının eşi tarafından darp edilen doktor konuştu İzle

Eczacının eşi tarafından darp edilen doktor konuştu İzle

Doktor röportaj

Polis Hastane Arbede Genel Sekreter Hassasiyet 

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Kırıkkale’de özel bir hastanenin polikliniğinde bir eczacının eşi tarafından darp edilen doktor konuştu.
Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan, uzun dönem başhekimlik ve hastane genel sekreterliği görevlerinde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, bir eczacının eşi tarafından muayene odasında darp edilerek, kolunda ve omzunda cam kesikleri oluştu. Arbede esnasında poliklinik odasını da dağıtan saldırgan V.K., polis tarafından gözaltına alındı. Muayene ettiği bir hastanın ilaçlarının eksik verilmesi üzerine eczaneyi aradığını ve ilaçların eksik verilmesi nedeniyle arbede çıktığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, "Hastamızın birinin ilaçlarının eksik verilmesi beyanı üzerine bize gelmesi üzerine bizde eczaneyi arayarak ilaçlar 3 kutu yazılmış neden eksik verildi konusunu sorduğumuzda şahıs biraz ters konuştu.
Biz de kapattık telefonu. Daha sonra da öğleden sonra şahsın eşi olduğunu söyleyen birisi gelip poliklinikte bizi darp etti. Arbede esnasında camlar kırıldı. Sekreterim tramvaya uğradı. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz. Kırılan camdan dolayı ellerimde kollarımda çizikler oluştu. Sol omzumda da hareket kısıtlılığı ve hassasiyet var. Üzücü bir olay. Ben 25 sene devlette hizmet ettim. Yaklaşık 35 senelik de meslekte hayatım var. İlk defa başıma gelen bir olay. Maalesef üzücü. Ama son yıllarda biliyorsunuz sağlıkta şiddet gündemde. Bu da başımıza mesleğimizin son demlerinde gelmesi daha bir üzücü bir hal aldı” dedi.

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