Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

-Gelen müşterilerden detay ve röp.

-Duba ve zincir ile önlem alan eczane detay



( BİLECİK -ÖZEL) BİLECİK



- Bilecik'te bir eczacının korona virüs nedeniyle müşteri ile arasına naylon branda açarak önlem alması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı Bilecik'te de vatandaşlar çeşitli önlemler almaya başladı.

Bir eczacı, "Eczane ilaç bankosu ve diğer hastalar ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız. Sağlığınız için mesafenizi koruyunuz" yazılı duba yaptırarak dükkanın girişine koydu. Aynı eczane ilaç bankosu ile müşteriler arasına bir zincir çekerek, vatandaşların bankoya yaklaşmamasını sağladı.İlginç önlemBilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan başka bir eczanede ise naylon branda ile müşterilerle temas engellendi. Branda üzerine 2 adet küçük pencere açtıran eczane sahibi, müşterilerle buradan ilaç ve para alışverişi yapıyor. Müşteriler bu korunma sistemini olumlu bularak, herkesin önlem almasını istedi



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