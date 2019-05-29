Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemiklerin geri kalanı aranıyor

Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemiklerin geri kalanı aranıyor

Ceset parçalarının bulunduğu yerden DRONE görüntüsü ve detaylar

Jandarma Komando Kalaba Alabalık Hayvan 

-Arama çalışmalarından detay
-Bölgeden havadan DRONE görüntüsü
-Arşiv Görüntüler

( SAMSUN )- Taze kazılmış toprak araması yapıldı- Ekipler, bugünkü aramalarını yoğunlaştırdı SAMSUN

- Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi. Ekipler, cesedin başka bir yerden çıkartılma ihtimaline karşılık, taze kazılmış toprak da aradı. Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’nde evinin önünde oynarken kaybolan ve şu ana kadar akıbeti hakkında kesin bir bilgi edinilemeyen minik Ecrin olayında geçtiğimiz gün önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ecrin’e ait olduğu aile tarafından teyit edilen ayakkabı ve elbiselerin yakınında kafatası ve çocuk kemikleri bulunmuştu. Dün yapılan aramalarda bölge taranmasına rağmen başka bir bulguya rastlanılamadı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bulunan kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu belirtilmişti. Ekipler, cesedin çıkartılması şüphesine karşılık taze kazılmış toprak parçaları da aradı Bugün bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. AFAD ekipleri dünden daha kalabalık bir ekiple aramalara katıldı.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler de arama faaliyetlerine katılarak, destek oldular. Alanda cesedin diğer parçaları ve taze kazılmış toprak araması yapıldı. Kadavra köpeği Abrek de aramalara devam etti. Genişletilen aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.
İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı