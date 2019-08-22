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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ebulfeyz Elçibey, ölümünün 19. yılında anıldı - BAKÜ

Ebulfeyz Elçibey, ölümünün 19. yılında anıldı - BAKÜ

- Anma töreninden görüntülerBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın 2'nci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, vefatının 19'uncu yılında kabri başında anıldı.Elçibey'in Fahri Hıyaban'daki mezarını, Müsavat Partisi ve Azerbaycan Halk Cephesi üyeleri ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti.Törende yapılan konuşmalarda, Ebulfeyz Elçibey'in Türk dünyasındaki yeri ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemi anlatıldı.Törene katılanlar Elçibey'in mezarına çiçek bırakarak dua etti.Hayatı boyunca Türk dünyasının birliği ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için faaliyetler yürüten Ebulfeyz Elçibey, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından 7 Haziran 1992'deki seçimlerde cumhurbaşkanı oldu.Elçibey görevdeyken, 1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bayrağını, milli marşını, para birimini ve bütün resmi sembollerinin yeniden kabul edilmesini sağladı.Yönetimde kaldığı yaklaşık bir yıllık dönemi Karabağ Savaşı ve iç karışıklıklarla mücadele ederek geçiren Ebulfeyz Elçibey, 22 Ağustos 2000'de tedavi gördüğü GATA'da 62 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Bağımsızlık Irak 

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