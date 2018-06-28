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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ebru Gündeş Alanyalı hayranlarıyla buluştu Video

Ebru Gündeş Alanyalı hayranlarıyla buluştu Video

Ebru Gündeş konserinden genel görüntüler

15 Bin Kişi Forma 

-Seyircilerden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 18’inci düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde konser veren Ebru Gündeş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde ilk olarak sahneye DJ Haluk Sarıtaş çıktı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında performans sergileyen Sarıtaş, izleyenleri coşturdu. Sarıtaş’ın ardından saat 22.00’da sahneyi devralan Ebru Gündeş, taş işlemeli siyah tulum ile hayranlarının karşına çıktı. Konserine ‘Gönlümün Efendisi’ parçasıyla başlayan Gündeş, sahnede kendine eşlik eden dansçıların şovuyla beraber yorumladığı şarkı büyük alkış aldı. Şarkısının ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gündeş’e üzerinde resminin bulunduğu sukabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gündeş hareketli ve duygusal şarkılarıyla Alanyalı hayranlarını unutmaz bir gece yaşattı.
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