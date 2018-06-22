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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ebru Destan'ın boşanma davasında oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi

Ebru Destan'ın boşanma davasında oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi

Ebru Destan'ın adliyeden çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Gizlilik Kararı Boşanma Davası 


- Ünlü model ve oyuncu Ebru Destan’ın 5 yıllık eşi işadamı Mete Okay İnan’a açtığı boşanma davası devam ediyor. Bakırköy 3'üncü Aile Mahkemesinde görülen duruşmada ünlü oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi. İşadamı Mete Okay İnan’la 2011 yılında evlenen ve evliliklerinden 2 çocuğu olan model ve oyuncu Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açmıştı. Bakırköy 3'üncü Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Ebru Destan avukatları ile birlikte katılırken Mete Okay İnan’ı avukatı temsil etti. Duruşmada Destan’ın tanık olarak gösterdiği oyuncu Başak Sayan ve arkadaşı tanık olarak dinlendi. Duruşma sonrası salondan çıkan Destan, davada gizlilik kararı olduğunu söyleyerek açıklama yapmayacağını söyledi.

Destan, avukatları ve arkadaşları ile birlikte adliyeden ayrıldı. (BNÇ-HB-
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