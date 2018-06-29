- Ebola'dan kurtuldu, kahraman gibi karşılandı



- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde birkaç hafta önce patlak veren Ebola salgınında hastalığa yakalanan Lucien Ambunga, tedavi gördükten sonra geldiği Equateur vilayetindeki köyü Itiba'da kahraman gibi karşıladı. Ebola'nın patlak verdiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola hastası Lucien Ambunga tam bir iyileşme sağlandıktan sonra bugün hastaneden taburcu edildi. Lucien Ambunga, Equateur vilayetindeki köyü Itiba'da kahraman gibi karşıladı. Köy halkı Ambunga'yı görünce şarkılar eşliğinde dans ederek karşıladı. Köylüler hep bir ağızdan Ambunga'nın taktıkları lakabı kastederek, "Bu yıl kahraman olan Cesaret" sloganları attı. Ambunga, "Hissettiğim şey sevinç. Hastalığa yakalandığım zaman bana zaten ölmüş olduğumu söylediler. Allah bana yardım etti ve hayata geri döndüm" dedi.

Geçtiğimiz en ay Ebola teşhisi konduğunda bir Ebola izolasyon tesisinde kalmak için Bikoro kasabasına götürülen Ambunga, tam olarak iyileştikten sonra döndüğü köyünde hastalık hakkındaki farkındalığı artırmayı planlıyor. Ambunga, "İlk yapmam gereken şey, bu virüsün varlığını köy halkına kabul ettirmektir. Onlar hastalandıklarında doktora gitmek zorunda olduklarını da kabul etmek zorundalar. O zaman onlar da benim gibi yüzde 80'lik bir tedavi ve topluma geri dönme şansına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışan bir sosyal antropolog olan Julienne Anoko'ya göre, birçok Ebola mağduru kendi toplulukları tarafından dışlanmış durumda. Anoko, "Yeniden bütünleşmelerine özen göstermeliyiz çünkü birçoğu kendi toplulukları tarafından dışlanıyorlar, çünkü bölge halkı hastalığı bilmiyor ve korkuyor" dedi.



