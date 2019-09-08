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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- E5'te makas atarak hız yapan gençler zincirleme trafik kazasına neden oldu

- E5'te makas atarak hız yapan gençler zincirleme trafik kazasına neden oldu

Bariyerlere çarpan araç

Kırköy Trafik Kazası Kalaba Alabalık Trafik Yoğunluğu 

-Aracın içinden çıkan çocuklu aile
-Sürücü röp
-Kazaya karışan araçlar
-Trafik yoğunluğu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E5 karayolunda makas atıp hız yapan gençler, içinde çocuklarında olduğu bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E5 ortasında bariyerlere çarptı. Bariyerlerden kopan parçada seyir halinde olan bir aracın alt kısmına saplandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza saat 16.00’da E5 karayolu Edirne istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen ve içinde gençlerin olduğu 34 EV 4181 plakalı araç, hızlı giderken içinde yabancı bir ailenin bulunduğu 34 SAB 321 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SAB 321 plakalı araç hızla bariyerlere vurdu. Bariyerde büyük hasar meydana geldi. Aracın bariyerlere çarpması sonucu bariyerlerden kopan bir demir parçası o anda yan yolda seyreden 34 UH 2968 plakalı aracın altına saplandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Edirne istikametine trafik yoğunluğu Topkapı’ya kadar uzadı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Yan yolda seyrederken aracına demir parçası saplanan Naim Uykuseven isimli şoför, “Yan yoldan geliyordum. Kırmızı araba beyaz arabaya vurunca beyaz araba döne döne bariyerlere çarptı. Bariyer de fırladı benim arabanın altına saplandı. Baya kalabalık birileri çıktı buradan, bebekler var kucaklarında. Yaralanan olmadı.” dedi.
(SA-ZA-
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