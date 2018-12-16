E.Yeni Malatayaspor’a saldırı olayında Başsavcılık soruşturma başlattı



- Süper lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor’un tesislerine yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Vali Aydın Baruş, olayı tüm delilleri ile çok yönlü araştırıldığını söyledi.



E. Yeni Malatyaspor’un Orduzu Pınarbaşında bulunan kulüp tesislerine dün gece yarısı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş ise olayın çok yönlü olarak emniyet tarafından araştırıldığını belirtti.

Başsavcılığında konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirten Baruş, “Görgü tanıklarının da ifadesine göre bir araçla gelen 2 şahsın ateş açma olayı gerçekleştirdiği olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet elindeki tüm delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımızı inanıyorum elimizde önemli deliller var” dedi.

Kimsenin Malatyaspor’un ve Malatya’nın huzurunu kaçırmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Baruş, “Sağduyu sahibimiz başkanımıza yöneticilere teşekküre diyoruz. Onlarla da bugün bir araya geldik. Bundan sonrada güven içinde hem maçlarına hem de antrenmanlarına çıkmaları için her türlü tedviri aldık, almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

(CÖ-

