E-5 üzerindeki köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı Haberi

-Görevlilerin müdahalesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane’de E-5 üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı. Kağıthane, Etibank Caddesi üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan köprüye gelen bir kadın askılıklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Bunu gören çevredeki vatandaşlar kadını intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç verirken kadın askılıklardan alındı. Vatandaşların ihbarı sonucunda yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri olay yerine geldi. Mahalle sakinleri tarafından intihardan vazgeçirilen kadının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Bunun üzerine sağlık ekipleri sinir krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasından yoldan geçen çocuklu ailelerin durarak sinir krizi geçiren kadını meraklı gözlerle seyretmesi pes dedirtti.

