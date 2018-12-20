Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
E-5 üzerindeki köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı Haberi

E-5 üzerindeki köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı Haberi

Kurtarılan kadınlardan detaylar

İlk Müdahale Hastane İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

-Görevlilerin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de E-5 üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı. Kağıthane, Etibank Caddesi üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan köprüye gelen bir kadın askılıklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Bunu gören çevredeki vatandaşlar kadını intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç verirken kadın askılıklardan alındı. Vatandaşların ihbarı sonucunda yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri olay yerine geldi. Mahalle sakinleri tarafından intihardan vazgeçirilen kadının sinir krizi geçirdiği görüldü.
Bunun üzerine sağlık ekipleri sinir krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasından yoldan geçen çocuklu ailelerin durarak sinir krizi geçiren kadını meraklı gözlerle seyretmesi pes dedirtti.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı