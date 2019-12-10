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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
E-5 üzerinde fuhuş davetiyesi İzle

E-5 üzerinde fuhuş davetiyesi İzle

Şüphelilerin kartvizit dağıtması

Masaj Müstehcen Fuhuş Irak 

-Yoğun trafik detay
-Arabanın içine kartvizit atmaları
-Yolda kartvizitler
-Genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- “Masaj salonu” adı altında fuhuş kartviziti dağıtıp, sürücüleri tedirgin ediyorlar İSTANBUL

- E-5 üzerinde Avcılar-Küçükçekmece istikametinde yoğun trafiği fırsat bilen şahıslar, sözde masaj salonu kartviziti dağıtarak hem trafiği hem de canlarını tehlikeye atıyor. Trafiğin yoğun olarak yaşandığı zamanı fırsat bilerek karayoluna inen şahıslar, araçların camına veya araç içerisine kartvizit atarak sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süredir devam eden bu olay için vatandaşlar bir çözüm bulunmasını istiyor. E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametini kendine mesken edinen “kartvizit dağıtıcıları” sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafiğin yoğun olduğu saatleri seçen kartvizit dağıtıcıları, seyir halinde ilerleyen arabaların camlarına veya araç içerisine “sözde masaj salonu” kartvizitlerini bırakarak sürücüleri tedirgin ediyorlar. Üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu kartvizitlerini fuhuş için paravan kullanan şüpheliler, tepki gösteren araç sürücüleriyle de zaman zaman kavga ettikleri öğrenildi. Üzerindeki numaraları arayan vatandaşlar ise, masaj salonu yerine fuhuş yapan kadınlar ile karşılaştıklarını söylediler. Uzun süredir E-5 üzerinde bu şüphelileri gören sürücüler, bir önlem alınmasını istedi. E-5 üzerinde birçok “sözde masaj salonu” kartviziti yolda olması ise gözlerden kaçmadı. "Konudan çok şikayetçiyiz" Vatandaşlar kartvizit dağıtılmasını tasvip etmediklerini belirterek, "Biz rahatsız oluyoruz. İyi bir şey olarak görmüyoruz. Aracımızda zaman zaman ailelerimiz de oluyor. Bundan dolayı da rahatsızlık yaşıyoruz. Konudan çok şikayetçiyiz. Almadığımız zaman da araçların içerisine atıyorlar. Üzerinde uygunsuz fotoğraflar var. Hiç hoş bulmuyoruz. Özellikle bu bölgede çok yapıyorlar. Bizim toplumumuza aykırı bir davranıştır" açıklamasında bulundular.
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