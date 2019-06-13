Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
E-5'te trafiği birbirine katan motosiklet sürücüleri kamerada İzle

E-5'te trafiği birbirine katan motosiklet sürücüleri kamerada İzle

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketleri

Sosyal Medya Kamera Akrobasi Gösterisi Motosiklet Sürücüsü 

-tek teker üzerinde gitmeleri
-Hız limitini zorlamaları
-go-pro görüntüleri

( İSTANBUL - ÖZEL)- Motosiklet sürücülerinin tehlikeli gösterisi İSTANBUL

- İstanbul’da E-5’in çeşitli noktalarında tehlikeli hareketler yaparak ve kuralları hiçe sayarak ilerleyen iki motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Trafikte motorlarıyla akrobasi gösterisi yapan sürücüler, o anları sosyal medya hesabından “İstanbul’da sıradan bir gün” notuyla paylaştı. İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalarda seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücülerin, bir süre sonra ön tekerlerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde gitmesi adeta kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan sürücülerin İstanbul turu kameraya yansıdı. Hız limitlerini de zorlayan ikili kasklarında bulunan go-pro kamera ile bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında “İstanbul’da sıradan bir gün” notuyla paylaştılar. (ECI- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı