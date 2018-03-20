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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
E-5'te takla atan araç yan yola uçtu... Trafik kitlendi

E-5'te takla atan araç yan yola uçtu... Trafik kitlendi

Araçtan görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

-Trafikten görüntü
-Ekiplerin çalışması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 Avcılar Mevkii'nde hususi bir araç takla atarak yan yola uçtu. Ters dönen araç içindeki sürücü yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar mevkinde meydana geldi. B.U. yönetimindeki 34 PH 7275 plakalı araç Esenyurt istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yan yola doğru uçtu. Refüjdeki betonunda etkisi ile takla atan aracının içinde sıkışan sürücü B.U.'ya o sırada olay yerinden geçen polis ekipleri müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı.
Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.
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