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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
E-5'te servis minibüsü yandı

E-5'te servis minibüsü yandı

yanan minibüs

Yangına Müdahale Irak 

-itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E5 karayolu Edirne istikameti Hadımköy mevkiinde servis bakımından yeni çıkan servis minibüsü bir anda alev aldı. Araçta sürücü dışında başka kimse olmaması faciayı önledi. Kimse yaralanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Olay, 17:30 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Arızası nedeniyle servise bırakılan 34 LJZ 138 plakalı servis minibüsü arızası giderildikten sonra alınıp yola çıkarıldı. Şoför Özkan Ayvalı 2 kilometre araç ile ilerledikten sonra henüz bilinmeyen sebeple minibüs yanmaya başladı.
Yol kenarına aracı çeken Ayvalı, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ettiler. Araç kullanılamaz hale gelirken trafikte bir süre aksama meydana geldi.
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