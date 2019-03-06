E-5'te şaşırtan anlar...Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada İzle



- Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda otomobilin bagajında oturarak seyahat eden bir kişi, ilginç görüntüler oluşturdu. Trafiği tehlikeye sokan o anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Büyükçekmece E-5 Karayolu'ndan Edirne yönünde ilerleyen bir araç görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi bagaj kapağı açık araçta oturarak yolculuk yaptı. Akan trafikte tehlikeli bir şekilde seyir halinde olan araç, görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kapağının açık olduğu ve bir kişinin oturduğu görülüyor.

