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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
E-5'te şaşırtan anlar...Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada

E-5'te şaşırtan anlar...Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda otomobilin bagajında oturarak seyahat eden bir kişi, ilginç görüntüler oluşturdu. Trafiği tehlikeye sokan o anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Büyükçekmece E-5 Karayolu'ndan Edirne yönünde ilerleyen bir araç görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi bagaj kapağı açık araçta oturarak yolculuk yaptı. Akan trafikte tehlikeli bir şekilde seyir halinde olan araç, görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kapağının açık olduğu ve bir kişinin oturduğu görülüyor.
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