E-5’te otomobil takla attı: 1 yaralı

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( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu İSTANBUL



- E-5 karayolu Cevizlibağ Mevkiinde bir otomobil önünde seyreden başka bir araca çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, E-5’te yoğunluk oluştu. Kaza, saat 23.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Özdemir yönetimindeki 34 HL 9359 plakalı otomobil Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak Semih Varol yönetimindeki 34 NC 2988 plakalı araca arkadan çarparak takla attı. Bariyerlere çarparak duran otomobilde sürücü Kadir Can Özdemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü mahallinde sıkışan Kadir Can Özdemir’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgeye dubalar yerleştirerek trafiğin 2 şeritten akışını sağladı. Trafikte oluşan yoğunluk ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

