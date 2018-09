E-5'te motosikletli gencin feci ölümü kamerada...Otomobilin çarpmasıyla motosikletten fırlayan genç bariyerlere saplandı

-Otomobilin ve motosikletin seyretmesi

-Otomobilin sapağı kaçırması

-Motosikletliye çarpması

-Gencin bariyerlere çarpması

-Motosikletin sürüklenmesi

-Ekiplerin gelmesi

-Gencin cenazesinin alınması

--Cep telefonu-

-Gencin cenazesi

-Motosiklet ile gelmeleri

-Olay yerinde anma yapılması

-Karanfil bırakılması

-Gencin fotoğrafları



- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki motosikletli gence çarptı. Motosikletten fırlayan genç bariyerlere saplanarak feci şekilde can verirken, motosikleti ise yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kameralara yansıyan o feci kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı. Kaza, geçtiğimiz 1 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Beylerbeyi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih’ten 34 YC 5919 plakalı motosikletine binen Yusuf Durup (27), Kadıköy’e malzeme götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra E-5 Karayolu’na bağlanarak Şehitler Köprüsü’nden geçen genç, Beylerbeyi sapağına kadar geldi. O esnada 34 ABC 539 plakalı otomobilin sürücüsü Resul A., sapağı kaçırarak Durup’un kullandığı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden Durup, sapaktaki bariyerlere saplanarak boynunun kırılması sonucu olay yerine feci şekilde can verdi. Gencin motosikleti ise olay yerinden yaklaşık 50 metre sürüklendi. Feci kaza ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Sapağı kaçırınca çarptığı motosikletli genci öldürdü Görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ederken bir otomobil sapağa girmek istiyor. O esnada motosiklet sürücü de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışıyor. O esnada sürücü motosiklete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören sürücüler olay yerinde duruyor. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri de olay yerine geliyor. Gencin cansız bedeni sedyeye konularak ambulansa götürülüyor. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin cenazesini sedyeyle ambulansa kaldırarak Altunizade’deki özel bir hastaneye götürdü. Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptığı ayrıntılı inceleme ve çalışma sonucunda otomobil sürücüsü iddiaya göre kusurlu bulundu. . Olayın ardından sürücü Resul A. ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç gözyaşlarıyla toprağa verildi Öte yandan kazadan ölen Yusuf Durup’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba Emrullah ve kardeşi Emre Durup’a teslim edildi. Gencin cenazesi geçtiğimiz 2 Ağustos Perşembe günü Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına motosiklet ile gelen arkadaşlarının ise gözyaşları sel oldu. Cenazeden birkaç gün sonra ise Durup’un ailesi, arkadaşları ve Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri olay yerinde karanfil ile anma yaptı.