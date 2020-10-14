Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
E-5’te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

E-5’te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansa bindirilişinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
- Motosikletten ve çekici ekibinden görüntü
- Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası yere savrulan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 03:00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 RC 9824 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Yeşil Menderes henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerimde tek başına olan Menderes, kaza sonrası yola savrularak bacağından yaralandı. Yaralıyı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu tek şeride düşürerek önlem alırken sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazada bacağından yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı