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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
E-5’te kazada ölen kişinin yakını tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü

E-5’te kazada ölen kişinin yakını tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü

Yerde yatan cenaze

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Ölen işinin yakınları
-Kazaya karışan motosiklet
-Trafikten görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- E-5’te kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- E-5 Otoyolu Mecidiyeköy mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirirken bir kişi ölen kişinin tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Öte yandan E-5 Otoyolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza, 02.30 sıralarında E-5 otoyolu Mecidiyeköy mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Nihat Cesur, yönetimindeki 34 ZA 8927 plakalı motosiklet dengesini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkiyle yere savrulan Nihat Cesur, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Nihat Cesur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin yakını tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü Kazayı haber alan yakınları hemen olay yerine geldi. Olay yerine gelen Nihat Cesur’un yakınları sinir krizi geçirdi. Cesur’un yakınları zaman zaman birbirine sarılıp teselli olmaya çalıştı. Bir kişi ise Nihat Cesur’un tabuttaki cenazesinin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Trafik akışı tek şeritten sağlandı Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazanın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Nihat Cesur’un cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 otoyolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya cenaze ve kazaya karışan motosikletin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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