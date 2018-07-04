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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
E-5’te kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

E-5’te kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücünün ambulanstaki müdahalesi
-Kazaya karışan motosiklet ve araç
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Edirnekapı mevkiinde motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kaza, 01.00 sıralarında E-5 Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 LE 1864 plakalı motosiklet ile 34 RL 9469 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra motosiklet sürücüsü çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek için önlem aldı. Araç ve motosiklet çağrılan çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 üzerinde bir müddet trafik oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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