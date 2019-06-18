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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
E-5’te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza

E-5’te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza

Ağlayan kadın

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadın sürücü kazanın şokuyla gözyaşlarına boğuldu- Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi İSTANBUL

- E-5 Karayolu Kaynarca mevkiinde seyir halinde olan kadın sürücü hızını alamayarak önünde ilerleyen araca çarptı. Arkadan gelen aracın da kadın sürücünün aracına çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren kadın sürücü kazanın şokuyla gözyaşlarına boğuldu. Kaza, E-5 karayolu Tuzla istikameti Kaynarca mevkiinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araç sürücüsü Özlem Bayram, hızını alamayarak önünde ilerleyen Tahsin Güven kontrolündeki araca çarptı. Arkadan gelen Cahit Şen’in de önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan Özlem Bayram, kendisini teselli eden arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda kalan araçların çekici ile yoldan alınmasıyla trafik normale döndü. Araç sürücüsü Tahsin Güven olay hakkında, “Ben seyir ederken yolda, abla da geldi hızını alamadı bana vurdu. Mesafe kısaydı. 3 araç birbirine girdi” dedi.
(HA-EY
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