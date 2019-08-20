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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Kasadaki çocukların yolculuğu

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Asad Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 


- E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan iki çocuk yolculuk ettirildi. Kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar adeta görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çocuklar kamyonet kasasından şans eseri düşmemesi olası bir faciayı önledi. Sorumsuz sürücü bu davranışıyla hem çocukların hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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