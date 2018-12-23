E-5’te arıza yapan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı Video

-kaza yerinden görüntü

-yoldan görüntü

-Cudi Kirazlı ile röp

-arıza yapan araçtan detaylar

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



–İstanbul E-5 Bahçelievler mevkiinde arıza yapan araca çarpmamak için sola kıran plakası alınamayan otomobil, seyir halinde olan motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan araç olay yerinden kaçarken, motosiklet başka bir aracın önüne düştü, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 03.30 sularında E-5 Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan bir otomobile çarpmamak için sol şeride manevra yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 6690 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçarken motosiklet, seyir halinde olan Cudi Kirazlı yönetimindeki 34 KR 2578 plakalı otomobilin önüne düştükten sonra bariyerlere çarptı. Henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anını anlatan Cudi Kirazlı, "Sağ şeritte bir araç kaza yapmış, arkadan gelen bir otomobil hafif sola doğru kırıyor. Orada da motosiklete hafif vuruyor. Motosiklet de önüme düşüyor. Ben de çarpmamak için kırdım ama motosikletin üstüne çıkıyorum, motosikleti kullanan da hemen sağ tarafa düşüyor. Zaten diğeri de kaçıyor, plakasını da alamadık. Bizim araçta biraz sıkıntı var da, motosikletliyi bilmiyorum, ağzından kan geliyordu" diye konuştu.

Kaza nedeniyle E-5 Avcılar istikametinde trafik aksarken, motosiklet ve arıza yapan aracın kaldırılmasıyla yol durumu normale döndü.

