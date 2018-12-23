Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
E-5’te arıza yapan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

E-5’te arıza yapan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

motosikletten görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Yol Durumu Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-kaza yerinden görüntü
-yoldan görüntü
-Cudi Kirazlı ile röp
-arıza yapan araçtan detaylar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

–İstanbul E-5 Bahçelievler mevkiinde arıza yapan araca çarpmamak için sola kıran plakası alınamayan otomobil, seyir halinde olan motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan araç olay yerinden kaçarken, motosiklet başka bir aracın önüne düştü, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 03.30 sularında E-5 Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan bir otomobile çarpmamak için sol şeride manevra yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 6690 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçarken motosiklet, seyir halinde olan Cudi Kirazlı yönetimindeki 34 KR 2578 plakalı otomobilin önüne düştükten sonra bariyerlere çarptı. Henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anını anlatan Cudi Kirazlı, "Sağ şeritte bir araç kaza yapmış, arkadan gelen bir otomobil hafif sola doğru kırıyor. Orada da motosiklete hafif vuruyor. Motosiklet de önüme düşüyor. Ben de çarpmamak için kırdım ama motosikletin üstüne çıkıyorum, motosikleti kullanan da hemen sağ tarafa düşüyor. Zaten diğeri de kaçıyor, plakasını da alamadık. Bizim araçta biraz sıkıntı var da, motosikletliyi bilmiyorum, ağzından kan geliyordu" diye konuştu.
Kaza nedeniyle E-5 Avcılar istikametinde trafik aksarken, motosiklet ve arıza yapan aracın kaldırılmasıyla yol durumu normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı