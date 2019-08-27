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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
E-5’te aküsünden yangın çıkan araç trafiği durma noktasına getirdi

E-5’te aküsünden yangın çıkan araç trafiği durma noktasına getirdi

Aracın yanmasından görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-E5ten görüntü
-Trafikten görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinde bir aracın aküsünden yangın çıktı. Araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi. Yangın, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, E-5’te seyir halinde olan Doğan Tonta idaresindeki 01 CHA 92 plakalı otomobilin aküsü bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın bütün motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
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