- E-5 Sefaköy'de sabah saatlerinde kaza: 2 yaralı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sefaköy D-100 karayolu'nda Topkapı istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre yoğunluk oluştu. Kaza, D-100 karayolu'nda Topkapı istikametinde sabah saat 08.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 ADL 558 plakalı aracın sürücüsü Emre İbrahim İşçi yolda ilerlerken kontrolünü kaybederek aynı yönde giden 34 ER 0769 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Kaza sonucu panelvan araçta bulunan Murat Purut isimli sürücü çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken diğer sürücü İşçi ise hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Purut ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Purut araçtan çıkarılırken babası güçlükle sakinleştirildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Ayrıca olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Bölgede trafik bir süre sonra normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (AST-EG-

