E-5 Otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı İzle

-polislerden görüntü

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- E-5 Otoyolu Çağlayan Mevkii'nde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı. E-5 Otoyolu Çağlayan Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Motorize polis ekipleri E-5 Otoyolunda Ankara istikametine doğru gittiği sırada önlerinde seyreden midibüsün arka kapısı aniden açıldı. Biranda durmayı başaramayan polis ekipleri midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı. Kazayı gören sürücüler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı polislerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı polisler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı. (ÖY-

