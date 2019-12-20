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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
E-5 otoyolunda araç yan yattı Haberi

E-5 otoyolunda araç yan yattı Haberi

olay yeri

İlk Müdahale Polis Ticari Araç Trafik Polisi Direksiyon 

-kaza yapan araç
-polisin yoldaki araç parçalarını temizlemesi
-ekiplerin çalışmaları
-genel detaylar

( İSTANBUL )- Yola savrulan araba parçalarını trafik polisinin temizlemesi dikkat çekti İSTANBUL

- E-5 otoyolu Avcılar-Beylikdüzü istikameti Saadetdere mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı. Araçta bulunan 2 kişi diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı. Kaza nedeniyle yola savrulan araba parçalarını trafik polisinin temizlemesi dikkat çekti. E-5 otoyolu Avcılar-Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 Z 7664 plakalı ticari araç Saadetdere mevkiinde sürücüsü İsa Öner’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Aracın yan yatmasından dolayı kazaya itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bu sırada yolda seyir halinde ilerleyen olan diğer sürücüler kazayı görünce durarak araç içinde kalan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Kazada sürücü İsa Öner ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazadan dolayı yere savrulan cam ve kaporta parçaları ise trafik polisinin özverili çalışmasıyla temizlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yan yatan araç kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.
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