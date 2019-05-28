Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı

E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı

Yaralı şoförlerden görüntü

Polis Hastane Dikkatsizlik Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-d-100 trafik sıkışıklığı
-genel detay

( İSTANBUL )-Kaza sonrası kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL

- E-5 karayolunda seyir halindeki araç sürücüsü, önünde ilerleyen araca bir anlık dikkatsizlik sonuç çarparak kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki sürücüden biri hastaneye kaldırılırken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza E-5 karayolu Bostancı mevkiinde Kadıköy istikametinde saat 13:00 sıralarında meydana geldi. 34 SY0 871 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Şahan, önünde ilerleyen Etem Karakaya hakimiyetindeki 60 AC 146 plakalı araca bir anlık dikkatsizlik sonucu çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Etem Karakaya ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Murat Şahan’ın tedavisi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı