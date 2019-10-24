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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
E-5 Karayolunda feci ölüm

E-5 Karayolunda feci ölüm

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-Kadından görüntü
-Otomobilden görüntü
-Üst geçitten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Cenazenin kaldırılması
-Trafikten görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Metrobüs üst geçidinden atlayan kadına otomobil çarptı İSTANBUL

- Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil 50 metre gittikten sonra durabildi. Olay, saat 00:00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde bulunan Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayoluna atladı. Bu sırada Edirne istikametine gitmekte olan bir otomobil, üst geçitten atlayarak yola düşen kadına çarptı. Otomobilin çarptığı talihsiz kadın 5 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kadının cesedi ambulans ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Trafikte oluşan yoğunluk cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü. Otomobil sürücü kadın ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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