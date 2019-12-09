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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
E- 5 karayolunda erkek cesedi bulundu

E- 5 karayolunda erkek cesedi bulundu

Motosikletin bariyerlere çarpma anı

Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cesedin görüntüsü
-Polis ekipleri
-Ambulans
-trafik

( İSTANBUL )- Trafikteki sürücüler cesedi fark etti- E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde bulunan ceset üzerinde darp izleri bulundu- Maltepe D100’de bir kişi ölü bulundu İSTANBUL

- E-5 Karayolu Maltepe Mevkii'nde seyir halinde giden sürücüler orta refüjde bir cesede rastladı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede erkeğe ait cesette darp izlerine rastladı. Polisin incelemesi sürüyor.E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde sabah işlerine giden vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Refüjde hareketsiz yatan şahsı gören polis ekipleri 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme cesedin üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma başlattı.Öte yandan E-5 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
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