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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
E-5 karayolunda ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı

E-5 karayolunda ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı

Magandaların karakola götürülmesi

Trafik Magandası Araç Kullanmak Hapis Cezası Harekete Geç Malvarlığı 

-Karakoldan çıkışları
--Arşiv-
-motosikletin sürmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Para cezası kesilen magandanın ehliyetine el konuldu İSTANBUL

- E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde ellerini direksiyondan çekerek ayaklarıyla motosiklet kullanan trafik magandası ve arkadaşı Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan magandaya ve yanındakine para cezası kesilirken, ehliyetine ise el konuldu. E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde motosikletli maganda, arkadaşıyla birlikte yola çıkarak metrelerce tek teker üstünde gitmişti. Çevredeki sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, bir süre sonra akan trafikte ellerini direksiyondan çekerek ayaklarıyla motosiklet kullanmıştı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak trafikte terör estiren maganda o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede ekipler, şahsın eşkalini belirleyerek kimliğini O.M. olduğunu tespit etti. Magandanın adresine giden ekipler, O.M.’yi ve birlikte motosiklet sürdüğü A.C.K.’yı evinde gözaltına aldı. Ehliyetine el konularak para cezası kesildi Gözaltına alınmalarının ardından Sivil Trafik ekipleri tarafından şubeye götürülen magandaların burada ifadeleri alındı. Ehliyetine el konulan O.M.’ye “Trafiği tehlikeye düşürmek” ve “Tehlikeli şerit değiştirmek” suçlarından 343 lira, A.C.K.’ya ise “Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak” suçundan 2 bin 18 lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen magandalardan O.M.’nin ise ehliyetine el konuldu. İşlemleri tamamlanan magandalar, Kadıköy Göztepe Polis Merkezine sevk edildi. Öte yandan kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenler, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesine göre “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
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