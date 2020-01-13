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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaza yapan araçlar

Hastane Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Trol 

-Yol
-Röp
-Polis
-Çekici

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 karayolu Kartal mevkiinde 3 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. E-5 karayolu Kartal mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araç sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu anda frene basarak aracını yavaşlattı. Fakat arkadan gelen bir araç frene bassa da duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan çekildi. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan vatandaş, “Yol birden durunca biz öndeki aracı takip ediyorduk. Arkadaki takip mesafesini koruyamadı. Önündeki araca vurunca zincirleme kaza meydana geldi” dedi.
(HA-CGK-
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