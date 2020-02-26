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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
E-5 karayoluda dehşet anları... Makas atan sürücü iki liseli genci otomobiliyle böyle altına aldı İzle

E-5 karayoluda dehşet anları... Makas atan sürücü iki liseli genci otomobiliyle böyle altına aldı İzle

Güvenlik kamerası

Lise Öğrencisi Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Aracın sürüklenme anı
-Lise öğrencileri
-olay yeri
-Röportaj
-Otomobiller
-Genel detay

( İSTANBUL )- Makas atan sürücü çöp konteynırına çarpıp iki genç kızı altına aldı- Aracın sürüklenme ve kızları altına alma anı kamerada İSTANBUL

- Silivri E-5 karayolunda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince çöp konteynırına çarparak, fırından simit alan iki lise öğrencisini de altına aldı. Yaşanan dehşet anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Silivri E-5 Karayolu murat çeşme mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyir halinde olan 16 AR 799 plakalı otomobil sürücüsü E.K (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, çöp konteynırına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, fırından simit alan lise öğrencisi İpek. P(17), Duygu. K(17)'yi altına aldı. Kızları altına alan araç iki araca çarparak durdu. Durumu gören çevre esnafı polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekipleri de yaralı halde kurtulan lise öğrencilerini tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Aracın sürüklenme ve kızların fırından çıkma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. "Dışarıya koştuk arkadaşlar yerde yatıyordu" Olay anını anlatan fırın sahibi, “Öğrenciler simit almaya geliyordu. Ben kendilerine simit verdim. Devamlı gelen müşterilerimiz zaten iki arkadaş çıktı. Sonra bir patırtı koptu. Dışarıya koştuk arkadaşlar yerde yatıyordu” dedi.
(YE-ZA-
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