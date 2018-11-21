E-5 Karayolu'nu otoparka çeviren sorumsuz sürücüler havadan görüntülendi

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-Otobüslerin durağa girmeden yol üstüne yolcu indirmeleri



( İSTANBUL -ÖZEL)- Karayolunu otoparka çeviren sürücüler trafiği kilitledi İSTANBUL



- İstanbul'da trafiğin en yoğun yaşandığı E-5 Karayolu Avcılar yan yolda bir de yola park eden sürücüler ve duba koyan esnaf da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Otobüsler ise sorumsuz sürücüler yüzünden yol ortasında vatandaşları indirirken, yolun tek şeride dönerek kilitlendiği anlar havadan görüntülendi. E-5 Küçükçekmece-Avcılar yan yolda trafikte yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluğu sorumsuz sürücüler daha da arttırıyor. İki şerit olan yola park eden sürücüler trafiği durma noktasına getirirken, yola duba bırakan esnaf da trafiği daha da arttırıyor. Yolun tek şeride inmesi nedeniyle otobüsler de yolcuları yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor. Çift şeritli olan yan yolun sorumsuz sürücüler yüzünden tek şeride düştüğü ve trafiğin kilitlendiği anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde araç sürücüleri yol üzerine park eden araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsler ise durma noktasına gelen trafikte yol üzerinde yolcu indirmek zorunda kalıyor. “Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar” Avcılar E-5 yan yol üzerinde bir mağazada çalıştığını ifade eden Azat Çakmak, “Akşamdan gelip araçlarını yol üzerine bırakıyorlar. Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar, mağazaya malzeme indiremiyoruz. Akşamdan arabalarını bırakıyorlar burası tek şeride düşüyor, buraya park etmemeleri hem bizim açımızdan hem trafik açısından çok daha iyi olur. Böylece trafik daha akıcı olur” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin en çok trafik olan bölgesi” Yan yola araçların park etmesinden dolayı trafiğin olduğunu vurgulayan Mustafa Erdem, “Başkaları araçlarını çekip gidiyor, binada oturanlar araçlarını çekiyor" dedi.



