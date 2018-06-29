E -5 Karayolu'ndaki tehlikeli yolculuk kamerada İzle



- E-5 Karayolu Avcılar istikametinde pantenli bir gencin seyir halindeki motosiklete tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi bu kadarına da pes dedirtti. O tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı. E- 5 Karayolu Avcılar istikametinde kameralara yansıyan görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Avcılar E-5 Karayolu'nda paten ile ilerleyen bir genç, motosiklete tutunarak trafikte hızla seyir etti. Kendi canını hiçe saydığı yetmiyormuş gibi trafikteki diğer araç sürücülerini de tehlikeye atan patenli genç yürekleri ağızlara getirdi. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı. Motosikletin bagaj kısmına tutunarak ilerleyen gencin yoldaki bozukluklardan dolayı düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

Çukurlardan geçerken düşme tehlikesi yaşayan patenli genç zor anlar yaşadı. Motosiklet sürücüsünün arkasına tutunarak gitmesine izin verdiği patenli genç ile şerit değiştirirken kuralları hatırlayarak sinyal vermesi dikkatlerden kaçmadı.

