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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Drone görüntüsü

Saygı Duruşu 

-Aktüel görüntüler
-Metrobüs ve E-5 Karayolunda saygı duruşu
-Detay

( İSTANBUL ) -- E-5 Karayolu'nda saygı duruşu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. İstanbul E-5 Karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi. (ÖFA
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