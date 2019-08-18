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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

E-5 Karayolu’nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

Kaza yapan otobüsten detay

Halk Otobüsü Emniyet Şeridi Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşla röportaj
-Nakliye kamyonundan detay
-Trafikten detay

( İSTANBUL -EK)- Özel halk otobüsü şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- E-5 Karayolu Çağlayan Mevkii’nde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yolcular büyük panik yaşarken yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. E-5 Karayolu Edirne istikameti Çağlayan Mevkii’nde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstanbul Yeni Havalimanı'na seyir halinde olan özel halk otobüsü aynı aniden fren yapan nakliye kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşarken kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan ön camlar otobüs şoförüne isabet etti. Kırılan camların isabet ederek yaraladığı otobüs şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise İstanbul Yeni Havalimanı'na giden bir başka otobüse binerek yolculuklarına devam etti. Meydana gelen kazaya emniyet şeridinde ilerlerken aniden normal şeride geçmek isteyen bir otomobilin neden olduğu iddia edildi. Nakliye kamyonunun aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptığı ardından otobüsün arkadan kamyona çarptığı öğrenildi.
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