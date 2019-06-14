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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda otomobille “makas” atan sürücülere 4 bin 8 lira ceza

E-5 Karayolu’nda otomobille “makas” atan sürücülere 4 bin 8 lira ceza

Şube çıkışları

Mal Varlığı Para Cezası Hapis Cezası Trafik Polisi Harekete Geç 

-Detay

( İSTANBUL )- Şişli mevkisinde trafikte terör estiren magandalar yakalandı- Ehliyetlerine el konulan magandalara idari para cezası kesildi İSTANBUL

- E-5 Karayolu’nda trafikte “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan sürücülere toplamda 4 bin 8 lira idari para cezası kesildi. E-5 Karayolu Şişli mevkisinde geçtiğimiz günlerde 4 sürücü trafikteki araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Yaşanan olayların ardından şikayet üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. KGYS ve PTS kameralarını inceleyen polis, 34 FM 9093 plakalı araç sürücüsü O.M.A., 34 LHL 947 plakalı araç sürücüsü V.Ş., 34 DBK 90 plakalı araç sürücüsü E.C.D. ve 34 NA 9810 plakalı araç sürücüsü H.T.G.’yi tespit etti. Ehliyetlerine el konuldu, 4 bin 8 lira ceza kesildi Yakalanarak şubeye götürülen magandalara, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi” maddesinden toplamda 4 bin 8 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan sürücülerin ehliyetlerine, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları” maddesi gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici süre ile geri alındı. 2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar Şubede işlemleri tamamlaman sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.
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