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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada İzle

E-5 Karayolu’nda motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada İzle

Motosikletli gencin seyretmesi

Hastane Omurga Akaryakıt İstasyonu Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilin fren yapması
-Sinyal vermeden sağa kırması
-Motosikletliye çarpması
-Gencin yerde sürüklenmesi
-Vatandaşların gelmesi
-Motosikleti kaldırması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Avcılar mevkiinde sinyal vermeden sağa kıran otomobil motosikletliye çarptı- Otomobil sürücüsünün genci hastaneye bırakıp kaçtığı iddia edildi İSTANBUL

- E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halinde olan motosikletli gence, aniden fren yaparak sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran sürücünün idaresindeki otomobil çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıyan genç, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde işyerinden çıkarak motosikletine binen genç, evine doğru yola koydu. Motosikletli genç karayolunda bir süre ilerledikten sonra önünde seyreden bir otomobil aniden fren yaptı. Sağ tarafta kalan akaryakıt istasyonuna doğru direksiyonu kıran sürücü, seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu motosikletle birlikte düşen genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. Yaralı genci acile bırakıp kaçtığı iddiası Belinde ağrı hisseden genç hastaneye gitmek istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü otomobiliyle, hastaneye götürdü. Otomobil sürücüsünün, genci hastaneye bıraktıktan sonra buradan ayrıldığı iddia edilirken tedavi edilen gencin omurgasında kırıkları olduğu öğrenildi.
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