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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
E-5 Karayolu'nda ilginç motosiklet kazası kamerada Haberi

E-5 Karayolu'nda ilginç motosiklet kazası kamerada Haberi

Motosikletin seyir halinde oluşu

Kırköy Ticari Taksi Araç Kamerası Motosiklet Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Taksinin aniden çıkması
-Kaza anı
-Taksicinin kaçması
-Genel detay

( İSTANBUL )- Ters yönden çıkan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, yola savruldu- Taksi sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti İSTANBUL

- Bakırköy E-5 karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücücü, ters yönden çıkan ticari taksiye çarpmamak için manevra yapınca devrilerek yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı Olay, dün Bakırköy İncir'li E-5 Karayolu Merter mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam 18.30 sıralarına yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, aniden ters yoldan çıkan ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten yola savruldu. Ticari taksi sürücüsü ise arkasına bakamadan olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halinde olduğu görülüyor. Bu sırada ters yönden çıkan bir taksi yan yola girmeye çalışıyor. Motosiklet sürücüsü ise taksiye çarpmamak için manevra yaparak yola savruluyor.
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