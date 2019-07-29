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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
E-5 Karayolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı İzle

E-5 Karayolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı İzle

Kazaya karışan sürücü röp.

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Yaralıdan görüntüler
-Trafikten görüntüler
-Çekiciden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaza sonrası trafik kilitlendi İSTANBUL

- E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ticari taksi içerisinde boynundan yaralanan kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafikte yoğunluk yaşandı. Olay, saat 9.30 sıralarında E-5 karayolu Edirekapı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VF 1500 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolay direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi ise önündeki iki otomobile çarparak durabildi. Kaza sırasında ticari taksi içerisindeki kadın yolcu boynundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ticari taksi içerisinde boynundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansa bindirdi. Ambulansa alınan kadın yolcu tedavi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı Dört aracın karıştığı kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Çekici ekiplerinin kazaya karışan otomobilleri yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. “Kadın yolcu boynundan yaralandı” Ticari taksisindeki kadın yolcunun yaralandığını söyleyen sürücü Muhammet Sönmez, “Arkamdaki arabalara vurdu. Ondan sonra sağ taraftan bana vurdu. Beni önünde sürükledi. Ben de kaçtım. Arabada bir kadın yolcu vardı. Boynundan hafif şekilde yaralandı” dedi.

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