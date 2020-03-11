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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
E-5’i kitleyen kaza: 1 kişi yaralandı

E-5’i kitleyen kaza: 1 kişi yaralandı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

-Yolun yoğunluğundan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Otomobiller çarpıştı trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- İstanbul E-5 karayolu Okmeydanı mevkii Haliç istikametinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Haliç istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, saat 22.30 sıralarında E-5 karayolu Okmeydanı mevkii Haliç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 1O TC 022 plakalı otomobil ile 07 CMN 45 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından Haliç istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler ile kaza yapan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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