E-5’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi İzle

-Çekici ile aracın alınması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- E-5 karayolu Kartal mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle yaralananlara olay yerinde müdahale edilirken, yolda trafik yoğunluğu meydana geldi. E-5 karayolu Kartal mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan bazı vatandaşlar hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Yolda kalan araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

