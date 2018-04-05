DYP’nin Ankara İl Başkanı Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde işçi olarak çalışıyor

-İl başkanının çalışması

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Ankara İl Başkanı geçimini şantiyelerde çalışarak geçimini sağlıyor İSTANBUL



- Doğru Yol Partisi (DYP) Ankara İl Başkanı İstanbul’da Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde işçi olarak çalışıyor.Bir dönem cumhurbaşkanı ve başbakan çıkaran partinin Ankara İl Başkanı Hasan Güler bu şekilde geçimini sağlıyor. Doğru Yol Partisi’nin Ankara İl Başkanı Hasan Güler, geçimini şantiyelerde çalışarak sağlıyor. 15 gün önce İstanbul’a gelerek Yüksek Hızlı Tren hattının şantiyesinde tel örgülerini yapan Doğru Yol Partisi’nin Ankara İl Başkanı Hasan Güler partinin faaliyetlerine kendi imkanları ile katılıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı şantiyelerde çalışarak para kazanan İl Başkanı Hasan Güler devletten bütçe gelmediği için ister istemez herkes kendi bütçesiyle bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.



Doğru Yol Partisi Ankara İl Başkanı Hasan Güler , “Biz burada çalışıyoruz. Ekmeğimizi bu işten çıkartıyoruz, kimseyle alıp veremediğimiz yok. Çalışıyoruz anlımızın teri ile çocuğumuza çoluğumuza helal ekmek yediriyoruz. Yapacak bir şey yok şartlar bunu gösteriyor. Tabi ki Doğru Yol Partisi bir tane Cumhurbaşkanı bir tane Başbakan çıkartmış bir parti. Sonuçta biz de atı şahlandırmaya çalışıyoruz. Biz partimizin her zaman arkasındayız. Partinin faaliyetlerine katılıyoruz. Faaliyetler olduğu zaman, çağırdıkları zaman gidiyoruz. Boş zamanlarımızda, parti ile ilgili işlerimiz olmadığı zaman tabi ki biz buralarda tel örgü işlerinde uğraşıyoruz. Yaklaşık 15 gündür İstanbul’dayım. 15 günde bir 20 günde bir Ankara’ya dönüş yapacağım. Destek çıkan olmuyor. Bizim partide Genel Başkanımızda avukat kendisi de çalışma yapıyor. Devletten bir bütçe gelmediğinden dolayı ister istemez herkes kendi bütçesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor” dedi.

(EY

