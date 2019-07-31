DW Haber - 31.07.2019

DW Haber'in gündeminde bugün Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de mi yoksa Bulgaristan'da mı kuracağı sorusu, Almanya'nın giderek sertleşen göç ve iltica yasaları, Türkiye ekonomisinin geleceği, Osman Kavala ve Gezi davası, Türkiye'nin plastik atık ithalatı ve ABD-Meksika sınırındaki tahteravalli konuları var.
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