DW Haber - 12.08.2019

DW Haber'in gündeminde; Cumartesi Anneleri'nden 750'nci kez gelen "kayıplarımızı bulun" çağrısı, Norveç'te bir camiye düzenlenen aşırı sağcı saldırı, "KHK'lı kayıplardan" dördünün tutuklanmasına ilişkin tepkiler, Yunanistan’da polisin üniversitelere girmesini yasaklayan yasadaki değişiklik ve Almanya'nın artan turistik cazibesine ilişkin konular var.
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