DW Haber - 09.08.2019

DW Haber'in gündeminde; altın madenciliğinde kullanılan siyanürün çevre ve sağlığa zararı, Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarları durgun, ABD'den Almanya'ya "Askerimi çekerim" tehdidi, Merkez Bankası'nda eski başkan dönemindeki genel müdürlerin görevden alınması, küresel ısınmayla ilgili iklim raporu, Avrupa'da bazı kentlerin iklimi korumak için aldığı önlemlere ilişkin konular var.
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