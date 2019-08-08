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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
DW Haber - 08.08.2019

DW Haber - 08.08.2019

DW Haber'in gündeminde; Türkiye-ABD arasındaki güvenli bölge mutabakatının anlamı, Türkiye'de sayıları artan imam hatip okullarının kalitesi, ABD yaptırımlarının İran ekonomisini zora sokması, Alman Savunma Bakanlığı’nın dışarıdan aldığı danışmanlık hizmetlerine ödenen meblağ, Schalke 04 Başkan'nın açıklamaları sonrası başlayan ırkçılık tartışması ve Almanya’dakıi et fiyatları konuları var.

İmam Hatip Okulları Güvenli Bölge Sayılar İmam Hatip Irkçılık 

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